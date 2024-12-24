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Следующий фильм Кристофера Нолана станет мифическим экшеном

Андрей Квасков
24 декабря 12:17
229
1 минута на чтение
Universal заявила, что следующим фильмом Кристофера Нолана станет адаптация «Одиссеи» Гомера.
Это будет мифический экшен, снятый на новейшие IMAX-камеры.
Главные роли сыграют Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие.
Премьера ожидается 17 июля 2026 года, а съемки должны стартовать в первой половине 2025-го.

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Андрей Квасков
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  • Фирменная атрибутика
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