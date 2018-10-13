На популярном форуме Reddit появилось описание якобы первого трейлера «Мстителей 4». Кроме этого, пользователь с ником MNLawyer рассказал, что четвёртая часть получит подзаголовок «Аннигиляция». Однако, всё это может оказаться не более чем слухами.
|
Осторожно, спойлеры!Если не хотите портить себе впечатление, то лучше почитайте, как Таноса побеждали в комиксах.
Трейлер открывается сценой с повреждённой перчаткой бесконечности. Камера сфокусирована на ней, но мы слышим голос Тони, который говорит: «Мы были обречены на поражение». В следующем кадре квинджет приземляется в Ваканде. Стив Роджерс произносит: «Мы зашли так далеко». Из корабля к команде Мстителей выходят Тони Старк и Небула. Капитан смотрит на Старка и с облегчением произносит: «Тони». Старк в ответ качает головой и дружески ухмыляется. После этого появляется логотип Marvel Studios.
Следующая сцена — флэшбек битвы за Нью-Йорк из первых «Мстителей». Мы видим Локи, сбитого с толку, на вершине башни Старка. После голубой вспышки экран темнеет, а в кадре появляется М’Баку на троне в Ваканде, которого окружает новая стража.
После этого мы видим принцессу Шури вместе с Брюсом Беннером, которые работают над каким-то проектом в лаборатории. В следующей сцене нам показывают Чёрную вдову в полной экипировке в доме Хоукая из второй части «Мстителей». Там полный беспорядок из сломанных вещей. В доме Нат изучает карту и какие-то фотографии.
В следующей короткой сцене Танос прогуливается по Нью-Йорку, но кадр перескакивает, и в нём появляется тёмная фигура в капюшоне, целящаяся в камеру из лука. Далее следует несколько сцен из Квантового мира. После этого мы видим, как Скотт Лэнг бежит по парку от преследователя, который стреляет в него.
Тора и Валькирию мы застаём на корабле Крии, где Тор, обращаясь к девушке, говорит: «Если легенды правдивы, ты — последняя надежда нашей вселенной». В следующем кадре Тони в форме Щ.И.Т. идёт с оранжевым чемоданом по новой штаб-квартире агенства. После этого нам показывают Брюса Беннера, который убегает от кого-то в страхе.
В следующей сцене Человек-муравей появляется из световой вспышки в непонятном месте. От его лица мы видим Вормир и его звёзды. Ракета и Небула в следующем кадре улучшают своё оружие в лаборатории.
После этого мы впервые видим Железного человека в новой красно-золотой нано-броне. Халк падает неба и приземляется прямо перед Старком. Танос в полной броне и Халк обмениваются улыбками.
Следующая сцена переносит нас в Японию, где Воитель, Чёрная вдова и Капитан Америка окружены Якудзой. Из толпы выходит Хоукай, который теперь Ронин, и приближается к команде. Клинт и Наташа обмениваются напряжённым взглядами. В Санктум Санкторуме Вонг входит в контакт с душой Доктора Стрэнджа при помощи портала. Экран темнеет.
В следующем кадре седой Тони Старк и Человек-муравей находятся в разрушенном Нью-Йорке. Нам показывают быстрый ряд сцен: Капитан Марвел парит в воздухе с горящими глазами, маленькая Гамора кричит на Таноса в Камне души, Тор и Локи сражаются с Читаури, Тони вручает Стиву новый щит в тронном зале Ваканды.
После этого в кадре снова оказываются Старк и Скотт Лэнг. Тони открывает тот самый оранжевый чемодан, а Скотт вручает ему какой-то браслет, на что Старк удивленно говорит: «Как?.. Это вообще возможно?». Тони вместе со Скоттом возвращаются в прошлое в день битвы за Нью-Йорк в 2012 году.
В последней сцене перед заголовком фильма мы видим перчатку бесконечности, с которой исчезает один из камней. Танос надевает свою броню с угрожающей улыбкой. Экран гаснет, и мы наконец видим название — «Мстители: Аннигиляция».
В финальной сцене трейлера Халк вместе с Наташей и Стивом тренируется на новой базе Щ.И.Т. Капитан спрашивает, зачем Халк так усердно работает, на что тот голосом Беннера отвечает: «Мне кажется, близится реванш».
Премьера четвёртой части «Мстителей» в России состоится 2 мая 2019 года.
Комментарии (Правила дискуссии)