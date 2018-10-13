На популярном форуме Reddit появилось описание якобы первого трейлера «Мстителей 4». Кроме этого, пользователь с ником MNLawyer рассказал, что четвёртая часть получит подзаголовок «Аннигиляция». Однако, всё это может оказаться не более чем слухами.

Осторожно, спойлеры! Если не хотите портить себе впечатление, то лучше почитайте, как Таноса побеждали в комиксах

Трейлер открывается сценой с повреждённой перчаткой бесконечности. Камера сфокусирована на ней, но мы слышим голос Тони, который говорит: «Мы были обречены на поражение». В следующем кадре квинджет приземляется в Ваканде. Стив Роджерс произносит: «Мы зашли так далеко». Из корабля к команде Мстителей выходят Тони Старк и Небула. Капитан смотрит на Старка и с облегчением произносит: «Тони». Старк в ответ качает головой и дружески ухмыляется. После этого появляется логотип Marvel Studios.

Следующая сцена — флэшбек битвы за Нью-Йорк из первых «Мстителей». Мы видим Локи, сбитого с толку, на вершине башни Старка. После голубой вспышки экран темнеет, а в кадре появляется М’Баку на троне в Ваканде, которого окружает новая стража.

После этого мы видим принцессу Шури вместе с Брюсом Беннером, которые работают над каким-то проектом в лаборатории. В следующей сцене нам показывают Чёрную вдову в полной экипировке в доме Хоукая из второй части «Мстителей». Там полный беспорядок из сломанных вещей. В доме Нат изучает карту и какие-то фотографии.

В следующей короткой сцене Танос прогуливается по Нью-Йорку, но кадр перескакивает, и в нём появляется тёмная фигура в капюшоне, целящаяся в камеру из лука. Далее следует несколько сцен из Квантового мира. После этого мы видим, как Скотт Лэнг бежит по парку от преследователя, который стреляет в него.

Тора и Валькирию мы застаём на корабле Крии, где Тор, обращаясь к девушке, говорит: «Если легенды правдивы, ты — последняя надежда нашей вселенной». В следующем кадре Тони в форме Щ.И.Т. идёт с оранжевым чемоданом по новой штаб-квартире агенства. После этого нам показывают Брюса Беннера, который убегает от кого-то в страхе.

В следующей сцене Человек-муравей появляется из световой вспышки в непонятном месте. От его лица мы видим Вормир и его звёзды. Ракета и Небула в следующем кадре улучшают своё оружие в лаборатории.

После этого мы впервые видим Железного человека в новой красно-золотой нано-броне. Халк падает неба и приземляется прямо перед Старком. Танос в полной броне и Халк обмениваются улыбками.

Следующая сцена переносит нас в Японию, где Воитель, Чёрная вдова и Капитан Америка окружены Якудзой. Из толпы выходит Хоукай, который теперь Ронин, и приближается к команде. Клинт и Наташа обмениваются напряжённым взглядами. В Санктум Санкторуме Вонг входит в контакт с душой Доктора Стрэнджа при помощи портала. Экран темнеет.

В следующем кадре седой Тони Старк и Человек-муравей находятся в разрушенном Нью-Йорке. Нам показывают быстрый ряд сцен: Капитан Марвел парит в воздухе с горящими глазами, маленькая Гамора кричит на Таноса в Камне души, Тор и Локи сражаются с Читаури, Тони вручает Стиву новый щит в тронном зале Ваканды.

После этого в кадре снова оказываются Старк и Скотт Лэнг. Тони открывает тот самый оранжевый чемодан, а Скотт вручает ему какой-то браслет, на что Старк удивленно говорит: «Как?.. Это вообще возможно?». Тони вместе со Скоттом возвращаются в прошлое в день битвы за Нью-Йорк в 2012 году.

В последней сцене перед заголовком фильма мы видим перчатку бесконечности, с которой исчезает один из камней. Танос надевает свою броню с угрожающей улыбкой. Экран гаснет, и мы наконец видим название — «Мстители: Аннигиляция».

В финальной сцене трейлера Халк вместе с Наташей и Стивом тренируется на новой базе Щ.И.Т. Капитан спрашивает, зачем Халк так усердно работает, на что тот голосом Беннера отвечает: «Мне кажется, близится реванш».

Премьера четвёртой части «Мстителей» в России состоится 2 мая 2019 года.