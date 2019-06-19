Портал Discussing Film с ссылкой на свой источник рассказал, что Amazon начал переговоры с Розамунд Пайк («Исчезнувшая») о роли в грядущем фэнтези-сериале «Колесо времени». На данный момент, это первая информация об актёрах в шоу — правда, пока не подтверждённая.

Автор заметки отмечает, что Пайк может сыграть роль одной из главных героинь книжного цикла — Морейн Дамодред. Поскольку хронология сериала будет, вероятно, немного отличаться от оригинала, то и фокус повествования сместят больше на саму Морейн. В книгах она состоит во влиятельной колдовской организации Айз Седай. Морейн отправляется в долгое и опасное путешествие вместе с отрядом из пяти человек. Она верит, что один из них — реинкарнация некогда могущественной сущности Возрождённого Дракона, которая по пророчеству может уничтожить или спасти мир.

Ранее стало известно, что съёмки шоу начнутся уже в сентябре. Режиссёром первых двух эпизодов выступит Ута Бризвитц («Очень странные дела», «Мир Дикого Запада»). Сценарий пишет продюсер Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»), который также стал шоуранером проекта.

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Кот-редактор
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