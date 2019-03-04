Шоураннер сериала по знаменитому фэнтези-циклу Роберта Джордана «Колесо времени» Рейф Джадкинс в рамках еженедельной рубрики у себя в твиттере поделился очередным названием эпизода первого сезона. Третья серия, сценаристами которой выступили близнецы Майкл и Пол Кларксоны, получила название «Прибежище».

And since I missed last week — watch out. Stay on your toes. Never know what #WoTWednesday will bring. Here’s Episode 103’s cover page by @MikePClarkson and @PaulTClarkson pic.twitter.com/ltg0GuLOz2 — Rafe Judkins (@rafejudkins) February 27, 2019

Ранее Джадкинс раскрыл названия первых двух эпизодов — «Отъезд» и «Засада Тени». Эти серии снимает Ута Бризвитц (Ута Бризвитц), которая работала в качестве режиссёра над проектами «Мир Дикого Запада», «Очень странные дела» и «Оранжевый — хит сезона». Названия серий соответствуют названиям глав из первой части цикла «Око мира» — но не в хронологическом порядке.

Серия 1 «Отъезд» — глава 10.

Серия 2 «Засада Тени» — глава 19.

Серия 3 «Прибежище» — глава 8.

Автор заметки с портала издательства Tor предполагает, что хронология сюжета в сериале будет отличаться от таковой в книгах. Вероятно, первые два эпизода посвящены Морейн, а с Рандом и его товарищами она встретится лишь в третьем эпизоде. На это предположение наталкивает и официальный синопсис, согласно которому в центре истории окажется Морейн Дамодред — одна из главных героинь серии. Она состоит во влиятельной колдовской организации Айз Седай. Морейн отправляется в долгое и опасное путешествие вместе с отрядом из пяти человек. Она верит, что один из них — реинкарнация некогда могущественной сущности Возрождённого Дракона, которая по пророчеству может уничтожить или спасти мир.

Съёмки первого сезона стартуют в сентябре. Пока что новостей об актёрском составе и дате выходе нет.