Шоураннер сериала по знаменитому фэнтези-циклу Роберта Джордана «Колесо времени» Рейф Джадкинс в рамках еженедельной рубрики у себя в твиттере поделился очередным названием эпизода первого сезона. Третья серия, сценаристами которой выступили близнецы Майкл и Пол Кларксоны, получила название «Прибежище».

And since I missed last week — watch out. Stay on your toes. Never know what #WoTWednesday will bring. Here’s Episode 103’s cover page by @MikePClarkson and @PaulTClarkson pic.twitter.com/ltg0GuLOz2

— Rafe Judkins (@rafejudkins) February 27, 2019