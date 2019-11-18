Пользователи сети обратили внимание на якобы фрагменты интервью организатора мероприятия The Game Awards Джеффа Кейли с разработчиком Valve Робином Уолкером (дизайнер Team Fortress) и ещё одним участником. Эти фрагменты опубликовал якобы тот же пользователь, что ранее поделился геймплеем альфы Dota: Underlords до официального анонса.

В тексте говорится, что команда собирается выпустить игру про Аликс, одну из героинь Half-Life. Разработчики хотят, чтобы игра вышла в том числе и для управления с мышкой и клавиатурой, но сперва проект готовят для виртуальной реальности. Называться игра будет Half-Life: Alyx.

Ранее в сети уже появлялась информация о возможном VR-проекте от Valve — в том числе и от самой компании, которая планирует выпустить игру в 2019 году. В октябре автор канала Valve News Network, который специализируется на слухах и новости об играх студии, опубликовал 15-минутный ролик со всей доступной информацией.

Если утечка верна, то первый анонс состоится уже 19 ноября — на очередную годовщину проекта. Саму игру покажут 12 декабря на The Game Awards, а выйдет она в марте 2020-го.

Кроме того, в тексте говорится о планах команды Джеффа Кейли снять документалку о последних часах разработки игры.