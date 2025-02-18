Слух: «Дюну 4» может снять режиссер «Изгоя-один» и «Годзиллы»

Warner Bros. обратилась к Гарету Эдвардсу с предложением снять четвертую «Дюну».





Как ранее сам заявлял Дени Вильнев, триквел станет для него последним фильмом франшизы, но WB ожидаемо заинтересована в будущих экранизациях книг Фрэнка Герберта.





Гарет Эдвардс известен по блокбастерам «Годзилла» (2014), «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Создатель». Ближайшим его проектом станет «Мир юрского периода: Возрождение», который выйдет в июле 2025-го.







Что касается третьей «Дюны», то ее съемки должны начаться уже в июне, хотя изначально работу планировалось начать только в 2026-м.



Инсайдер Дэниэл Рихтман заявил, что