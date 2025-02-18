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Слух: «Дюну 4» может снять режиссер «Изгоя-один» и «Годзиллы»

Андрей Квасков
18 февраля 15:30
112
1 минута на чтение
Инсайдер Дэниэл Рихтман заявил, что Warner Bros. обратилась к Гарету Эдвардсу с предложением снять четвертую «Дюну».

Как ранее сам заявлял Дени Вильнев, триквел станет для него последним фильмом франшизы, но WB ожидаемо заинтересована в будущих экранизациях книг Фрэнка Герберта.

Гарет Эдвардс известен по блокбастерам «Годзилла» (2014), «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Создатель». Ближайшим его проектом станет «Мир юрского периода: Возрождение», который выйдет в июле 2025-го.

Что касается третьей «Дюны», то ее съемки должны начаться уже в июне, хотя изначально работу планировалось начать только в 2026-м.

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Андрей Квасков
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