Слух: готовится сериал про Ядовитый Плющ, и это не вселенная Ганна

Если верить его источникам, сериал будет связан с киносерией Мэтта Ривза про Бэтмена и сериалом «Пингвин» и не будет иметь отношения к киновселенной DC, которую строит Джеймс Ганн. Других подробностей, в том числе кто играет главную антигероиню, инсайдер пока не знает.