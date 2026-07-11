Слух: готовится сериал про Ядовитый Плющ, и это не вселенная Ганна

Cобиратель инсайдерских слухов Джефф Снайдер рассказал на подкасте The Hot Mic, что по его сведениям телеканал HBO готовится к работе над сериалом про Ядовитый Плющ — она же Памела Айви — неоднозначную злодейку из комиксов про Бэтмена.
Если верить его источникам, сериал будет связан с киносерией Мэтта Ривза про Бэтмена и сериалом «Пингвин» и не будет иметь отношения к киновселенной DC, которую строит Джеймс Ганн. Других подробностей, в том числе кто играет главную антигероиню, инсайдер пока не знает.
Это неофициальный источник, хотя и хорошо информированный, так что не следует воспринимать его слова как официальный анонс.
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