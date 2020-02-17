Пользователи интернета обратили внимание, что в профиле сопрезидента Activision Blizzard Studios Ника Ван Дайка на сайте LinkedIn появилась информация о мультсериале по Overwatch и аниме по Diablo.

Об адаптации Diablo для Netflix ходят слухи еще с 2018 года. На данный момент проект находится на ранней стадии производства, поэтому вряд ли премьера состоится в ближайшее время. Известно, что сериал будет исполнен в стиле аниме, как Castlevania. Сам Ван Дайк занимает должность исполнительного продюсера.

А вот об анимационном сериале по Overwatch информации гораздо меньше. На странице Ника сказано, что он работал над ним, а затем вместе со своим творческим партнером продал его. Однако пока что непонятно, кому именно. Но, судя по всему, речь идет уже не о Netflix.

Напомним, прежде Ник Ван Дайк трудился над мультиком «Небесная академия — это первый совместный проект Activision и Netflix.