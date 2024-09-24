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Слух: Rocksteady делает новую игру про Бэтмена
Дмитрий Кинский
24 сентября 12:10
91
1 минута на чтение
Инсайдер Shpeshal_Nick из XboxEra рассказал со ссылкой на свои источники, что студия Rocksteady, ответственная за трилогию Batman Arkham, запустила в разработку новую игру про Темного рыцаря.
И, судя по всему, в производстве так или иначе участвует Sony на этот раз. По словам инсайдера, компания хочет заработать на будущем релизе.
Официального подтверждения информации пока не было. И вряд ли стоит ждать новостей о проекте в ближайшие несколько лет.
Напомним, ранее Rocksteady выпустила игру-сервис Suicide Squad: Kill the Justice League, которая игрокам и критикам не пришлась по душе. Кроме того, продажи тайтла не оправдали ожиданий Warner Bros.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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