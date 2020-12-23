Слух: в «Сонике в кино 2» появится ехидна Наклз

Портал The Illuminerdi рассказал, что в сиквеле «Соника в кино» появится товарищ главного героя — красная ехидна Наклз.
Некоторые полагали, что у Наклза будет простое камео, как у Тейлза в оригинальном фильме. Однако в действительно его роль будет куда важнее.
Скорее всего, Доктор Эггман воспользуется доверчивостью героя, чтобы настроить его против Соника, как в мультике «Соник Икс».
Образ и характер персонажа останутся верными первоисточнику. Он сможет карабкаться по стенам и парить. Сейчас на эту роль ищут актера.
Также сообщается, что авторы хотят пригласить в качестве камео популярного актера вроде Сэмюэля Л. Джексона или Криса Рока.
«Соник в кино 2» выйдет 8 апреля 2022 года. Съемки должны стартовать весной 2021-го.
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Кажется, съемки «Соника в кино 2» начнутся в марте 2021 года
Дмитрий Кинский | 01.12.2020
Фильм выйдет в 2022-м.
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