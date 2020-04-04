Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что сценарист «Рика и Морти» Джефф Лавнесс присоединился к команде «Человека-муравья 3».
Прежде он работал над популярными шоу вроде «Джимми Киммела в прямом эфире» и «Оскара», сериалом «Чудотворцы» и комиксами про Грута, Человека-паука и Нову.
Согласно данным издания, сделку с Джеффом заключили в первые дни пандемии, когда Голливуд только «закрылся». Поэтому он уже пишет сценарий для картины.
Также стало известно, что режиссер первых двух частей «Человека-муравья» Пейтон Рид поставит новый фильм. А Пол Радд и Эванджелин Лилли вновь сыграют главные роли.
Официально Disney даже не анонсировала третью ленту. Поэтому неизвестно, когда стартуют съемки. Особенно на фоне карантина и массового переноса фильмов.
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