Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что сценарист «Рика и Морти» Джефф Лавнесс присоединился к команде «Человека-муравья 3».

Прежде он работал над популярными шоу вроде «Джимми Киммела в прямом эфире» и «Оскара», сериалом «Чудотворцы» и комиксами про Грута, Человека-паука и Нову.

Согласно данным издания, сделку с Джеффом заключили в первые дни пандемии, когда Голливуд только «закрылся». Поэтому он уже пишет сценарий для картины.

Также стало известно, что режиссер первых двух частей «Человека-муравья» Пейтон Рид поставит новый фильм. А Пол Радд и Эванджелин Лилли вновь сыграют главные роли.

Официально Disney даже не анонсировала третью ленту. Поэтому неизвестно, когда стартуют съемки. Особенно на фоне карантина и массового переноса фильмов.