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СМИ: «Человека-паука 4» может снять режиссер «Шан-Чи»
Андрей Квасков
10 сентября 15:51
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») может выступить режиссером четвертого «Человека-паука» с Томом Холландом.

Если верить СМИ, постановщик находится на финальном этапе переговоров, а сами съемки должны стартовать в начале 2025 года. Ранее Креттон был назначен режиссером пятых и шестых «Мстителей», но позже его сменили братья Руссо.

Предыдущие три фильма с Холландом снял Джон Уоттс. Сценаристами новинки вновь выступают Крис МакКенна и Эрик Соммерс, работавшие над «Нет пути домой».
Дата выхода «Человека-паука 4» пока неизвестна.

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Андрей Квасков
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