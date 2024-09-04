СМИ: «Человека-паука 4» может снять режиссер «Шан-Чи»





Если верить СМИ, постановщик находится на финальном этапе переговоров, а сами съемки должны стартовать в начале 2025 года. Ранее Креттон был назначен режиссером пятых и шестых «Мстителей», но позже его сменили братья Руссо.





Предыдущие три фильма с Холландом снял Джон Уоттс. Сценаристами новинки вновь выступают Крис МакКенна и Эрик Соммерс, работавшие над «Нет пути домой».

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») может выступить режиссером четвертого «Человека-паука» с Томом Холландом.