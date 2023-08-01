СМИ: четвертый сезон «Мандалорца» и второй сезон «Асоки» могут превратить в фильмы

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что из-за забастовок в Голливуде могут возникнуть проблемы со съемками четвертого сезона «Мандалорца» и второго сезона «Асоки».

Оба проекта должны стать предпосылками для фильма по «Звездным войнам» Дэйва Филони, который ранее анонсировали на Star Wars Celebration.

Поэтому в Disney и Lucasfilm рассматривают вариант с тем, чтобы превратить оба проекта в фильмы, которые снимет Джон Фавро.

Конечно, все еще есть шансы, что продолжения «Мандалорца» и «Асоку» напишут и снимут вовремя, но они неуклонно становятся меньше.

Если забастовки продлятся до 2024 года, что сейчас выглядит вполне вероятным, то этот план могут реализовать.