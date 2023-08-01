СМИ: четвертый сезон «Мандалорца» и второй сезон «Асоки» могут превратить в фильмы

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что из-за забастовок в Голливуде могут возникнуть проблемы со съемками четвертого сезона «Мандалорца» и второго сезона «Асоки».
Оба проекта должны стать предпосылками для фильма по «Звездным войнам» Дэйва Филони, который ранее анонсировали на Star Wars Celebration.
Поэтому в Disney и Lucasfilm рассматривают вариант с тем, чтобы превратить оба проекта в фильмы, которые снимет Джон Фавро.
Конечно, все еще есть шансы, что продолжения «Мандалорца» и «Асоку» напишут и снимут вовремя, но они неуклонно становятся меньше.
Если забастовки продлятся до 2024 года, что сейчас выглядит вполне вероятным, то этот план могут реализовать.
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