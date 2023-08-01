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    СМИ: четвертый сезон «Мандалорца» и второй сезон «Асоки» могут превратить в фильмы

    1 августа 2023
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    01.08.2023
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    СМИ: четвертый сезон «Мандалорца» и второй сезон «Асоки» могут превратить в фильмы

    Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что из-за забастовок в Голливуде могут возникнуть проблемы со съемками четвертого сезона «Мандалорца» и второго сезона «Асоки».

    Оба проекта должны стать предпосылками для фильма по «Звездным войнам» Дэйва Филони, который ранее анонсировали на Star Wars Celebration.

    Поэтому в Disney и Lucasfilm рассматривают вариант с тем, чтобы превратить оба проекта в фильмы, которые снимет Джон Фавро.

    Конечно, все еще есть шансы, что продолжения «Мандалорца» и «Асоку» напишут и снимут вовремя, но они неуклонно становятся меньше.

    Если забастовки продлятся до 2024 года, что сейчас выглядит вполне вероятным, то этот план могут реализовать.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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