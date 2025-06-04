СМИ: Дэйв Филони и Кэрри Бек могут возглавить Lucasfilm

Издание The Hollywood Reporter рассказало , что Lucasfilm в качестве замены Кэтлин Кеннеди на посту главы студии рассматривает творческого директора Дэйва Филони и руководителя производства Кэрри Бек.

Инсайдеры отмечают, что студия также рассматривала кандидатов извне, включая бывшую руководительницу 20th Century Эмму Уоттс.

Главную проблему, которую видят источники издания при таком раскладе, — отсутствие опыта в кино у Филони и Бек. Но постоянное присутствие Кэтлин в качестве продюсера может нивелировать ее.

Ранее Джефф Снайдер сообщал, что Кеннеди оставит свою должность уже в августе 2025 года.

Напомним, ближайшей полнометражкой Lucasfilm будет «Мандалорец и Грогу», которая выйдет 20 мая 2026 года.

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