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    Новости

    СМИ: Дэймон Линделоф больше не работает над фильмом по «Звездным войнам»

    21 марта 2023
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    21.03.2023
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    0 минут на чтение
    СМИ: Дэймон Линделоф больше не работает над фильмом по «Звездным войнам»

    Портал Above The Line со ссылкой на свои источники рассказал, что сценаристы неназванного фильма по «Звездным войнам» Дэймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон покинули проект.

    Они сделали набросок сценария картины в середине февраля и спустя всего несколько дней расстались с лентой по неизвестным причинам.

    У Lucasfilm уже нашла нового сценариста, но пока что инсайдерам не удалось установить его личность. Вероятно, его имя назовут в рамках празднования «Звездных войн» в апреле.

    Ранее Линделоф, известный по «Остаться в живых» и «Хранителям» от HBO, поставил под сомнение свое участие в проекте.

    Думаю, когда вы относитесь к чему-то с таким большим почтением и уважением, вы идете на кухню и думаете: «Может, мне не стоит готовить. Может, мне стоит просто поесть».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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