СМИ: Дэймон Линделоф больше не работает над фильмом по «Звездным войнам»

Портал Above The Line со ссылкой на свои источники рассказал, что сценаристы неназванного фильма по «Звездным войнам» Дэймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон покинули проект.
Они сделали набросок сценария картины в середине февраля и спустя всего несколько дней расстались с лентой по неизвестным причинам.
У Lucasfilm уже нашла нового сценариста, но пока что инсайдерам не удалось установить его личность. Вероятно, его имя назовут в рамках празднования «Звездных войн» в апреле.
Ранее Линделоф, известный по «Остаться в живых» и «Хранителям» от HBO, поставил под сомнение свое участие в проекте.
Думаю, когда вы относитесь к чему-то с таким большим почтением и уважением, вы идете на кухню и думаете: «Может, мне не стоит готовить. Может, мне стоит просто поесть».
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