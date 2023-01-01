СМИ: Дэймон Линделоф больше не работает над фильмом по «Звездным войнам»

Портал Above The Line со ссылкой на свои источники рассказал, что сценаристы неназванного фильма по «Звездным войнам» Дэймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон покинули проект.

Они сделали набросок сценария картины в середине февраля и спустя всего несколько дней расстались с лентой по неизвестным причинам.

У Lucasfilm уже нашла нового сценариста, но пока что инсайдерам не удалось установить его личность. Вероятно, его имя назовут в рамках празднования «Звездных войн» в апреле.

Ранее Линделоф, известный по «Остаться в живых» и «Хранителям» от HBO, поставил под сомнение свое участие в проекте.