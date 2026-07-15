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СМИ: Disney может потерять 100 миллионов долларов из-за провала «Моаны»

Дмитрий Кинский
15 июля 16:37
1 минута на чтение
В первые выходные киноремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном собрал 95 миллионов долларов по всему миру.
По данным Variety, это ужасный старт для фильма, производство которого обошлось в 250 миллионов долларов. И еще 120 миллионов потратили на маркетинг.
Чтобы окупить затраты, «Моане» нужно принести авторам как минимум 600 миллионов долларов, потому что около половины сборов получают кинотеатры.
Аналитики считают, что Disney потеряет более 100 миллионов долларов, как это было с «Белоснежкой».
Провал ленты связывают с тем, что вторая часть мультфильма вышла всего несколько лет назад, а фанаты ждали не киноадаптацию, а триквел.
Впрочем, Disney вряд ли откажется от создания киноадаптаций, поскольку на ее счету есть примеры феноменального успеха — например, «Лило и Стич».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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