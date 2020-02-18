В конце прошло года стало известно, что Disney запустила в производство новую «Планету обезьян». Теперь же портал Discussing Film, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что это будет не продолжение или спин-офф, а очередная перезагрузка.

Уэс Болл, ответственный за трилогию «Бегущий в лабиринте», напишет сценарий и поставит картину. Продюсерами стали Джо Хартвик-младший, также приложивший руку к фильмам The Maze Runner, и Дэвид Старк. Кроме того, Дэниэл Т. Доррэнс занял должность художника-постановщика — ему тоже неоднократно доводилось работать вместе с Уэсом.

Съемки ребута «Планеты обезьян» начнутся позднее в этом году, а премьера состоится не раньше 2022-го. Разумеется, никаких подробностей о сюжете грядущей ленты нет. Предполагается, что за основу возьмут фильм 1968 года.

Последняя часть «Планеты обезьян» с подзаголовкам «Война» вышла летом 2017 года — ее режиссером выступил Мэтт Ривз. Картина очень понравилась как критикам, так и обычным зрителям. В прокате она собрала 490 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов.