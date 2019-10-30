29 октября шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс рассказали, что не будут снимать собственную трилогию по «Звёздных войнам» для студии Disney. Позже подробностями об этом поделилась журналистка Vanity Fair Джоанна Робинсон в своём подкасте The Storm на Patreon. Его пересказ уже есть в сети.

Робинсон рассказала, что по данным источников, студия решила отказаться от сотрудничества с Бениоффом и Уайссом ещё в мае 2019 года — сразу после того, как вышел финальный эпизод «Игры престолов».

Официально об увольнении говорить не стали, чтобы дать шоураннером найти новую работу без репутационного риска. В итоге те заключили многолетний контракт с Netflix.

Хотя студия всё ещё не объявила об увольнении Бениоффа и Уайсса, журналистка предположила, что Disney могла ещё долго держать информацию в секрете. Возможно, причиной того, что об этом заговорили, стали недавние высказывания шоураннеров на фестивале в Остине.