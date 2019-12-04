По данным Deadline, Fox и Disney нашли режиссёра для следующего фильма по «Планете обезьян» — им стал Уэс Болл, режиссёр «Бегущего в лабиринте». Сейчас производство находится на очень ранних этапах, и пока что неизвестно, будет ли фильм связан с трилогией Мэтта Ривза и Руперта Уайта.

Оригинальный научно-фантастический роман французского писателя Пьера Буля вышел в 1968 году, и с тех пор его экранизировали несколько раз. Сперва — в виде пятисерийного фильма, выходившего с 68-го по 73 года. Затем, в 2001-м, свою версию снял Тим Бёртон.

А с 2011-го по 2017-й выходила трилогия от Руперта Уайта (снял первую часть) и Мэтта Ривза (снял второй и третий фильм), где одну из главных ролей — обезьянки Цезаря — исполнил Энди Серкис. Суммарно три фильма собрали 1,68 миллиарда долларов в мировом прокате.

Мировая касса же трилогии «Бегущий в лабиринте» составила почти 950 миллионов.