СМИ: God of War получит спин-офф про Грецию





По его данным, события новинки вновь вернут игроков в Древнюю Грецию. Речь идет про отдельную часть, а не ремастер оригинальной трилогии.





Ранее о возвращении греческого сеттинга заявлял инсайдер Том Хендерсон. Что касается следующей полноценной God of War, то ее события могут развернуться уже в Египте.





God of War Ragnarok вышла в конце 2022 года и получила высокие оценки от критиков. На сайте Metacritic у нее 94 из 100 баллов.

Журналист Джефф Грабб заявил, что Santa Monica планирует выпустить спин-офф God of War уже в 2025 году.