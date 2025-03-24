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Новости

СМИ: God of War получит спин-офф про Грецию

Андрей Квасков
24 марта 15:33
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Журналист Джефф Грабб заявил, что Santa Monica планирует выпустить спин-офф God of War уже в 2025 году.

По его данным, события новинки вновь вернут игроков в Древнюю Грецию. Речь идет про отдельную часть, а не ремастер оригинальной трилогии.

Ранее о возвращении греческого сеттинга заявлял инсайдер Том Хендерсон. Что касается следующей полноценной God of War, то ее события могут развернуться уже в Египте.

God of War Ragnarok вышла в конце 2022 года и получила высокие оценки от критиков. На сайте Metacritic у нее 94 из 100 баллов.

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Андрей Квасков
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