Инсайдер: новая God of War будет про египетскую мифологию

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что темой следующей God of War станет египетская мифология.

По его словам, Sony сейчас ищет для проекта актеров с восточными корнями. Однако других подробностей об игре нет.

Изначально Sony Santa Monica планировала перенести действие God of War 2018 года в Египет, однако тогда мнение разработчиков разделилось.

God of War Ragnarok вышла в конце 2022 года и получила высокие оценки от критиков. На сайте Metacritic у нее 94 из 100 баллов.

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