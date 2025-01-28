КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Носферату» Роберта Эггерса: во власти абсолютного зла
Памяти Дэвида Линча. Не надо бояться глубины
Лучшие фильмы ужасов 2024 года: проклятия, маньяки и шоу-бизнес
Антиитоги 2024 года: разочарования, провалы и мультивселенная кринжа

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Назад в будущее» vs реальный 2015 год: где моя летающая доска?
Новости

Инсайдер: новая God of War будет про египетскую мифологию

Дмитрий Кинский
28 января 12:49
1 минута на чтение
Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что темой следующей God of War станет египетская мифология.
По его словам, Sony сейчас ищет для проекта актеров с восточными корнями. Однако других подробностей об игре нет.
Изначально Sony Santa Monica планировала перенести действие God of War 2018 года в Египет, однако тогда мнение разработчиков разделилось.
God of War Ragnarok вышла в конце 2022 года и получила высокие оценки от критиков. На сайте Metacritic у нее 94 из 100 баллов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 254 (январь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В «Ведьмака: Сирены глубин» добавили «забавную» вырезанную сцену из сериала Netflix

Новости

«Сорвиголова: Рожденный заново» будет гораздо мрачнее, чем сезоны от Netflix
В «Рожденный заново» будет чувствоваться влияние классических криминальных историй 90-х.

Новости

Перезапуск «Очень страшного кино» выйдет летом 2026-го
Сценарий напишут авторы первых двух фильмов серии.

Новости

Новый мультсериал про Человека-паука уже продлили на два сезона
Первый выйдет только 29 января

Новости

«Наспех слепленная комедия» — первые оценки фильма «Звездный путь: Секция 31»
Даже талант Мишель Йео не спас фильм от провала.

Новости

«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей

Новости

«Хочу еще шесть сезонов» — критики в восторге от нового мультсериала про Человека-паука
Премьера в конце января

Новости

СМИ: Режиссер «Носферату» снимет сиквел «Лабиринта» и хоррор про оборотня
Первым должен выйти «Вервольф».

Новости

Реальный бюджет нового «Капитана Америка» оказался совсем не таким монструозным
Фильм выйдет 14 февраля

Новости

Бывшие разработчики Disco Elysium анонсировали психологическую RPG Hopetown
Часть средств на разработку будет собрана через краудфандинг.
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты