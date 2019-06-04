СМИ: Квентин Тарантино работает над адаптацией комикса «Джанго/Зорро»

Издание Collider с ссылкой на свои источники сообщает, что Квентин Тарантино собирается запустить в производство экранизацию собственного комикса «Джанго/Зорро», который продолжает сюжет оригинальной картины про Джанго. Постановщик подключил к работе американского комика и актёра Джеррода Кармайкла (сейчас вместе с братьями-режиссерами Беном и Джошуа Сэфди занимаются ремейком экшен-комедии Уолтера Хилла «48 часов»).

Впервые об экранизации комикса СМИ узнали ещё в 2014 году после взлома рабочей переписки компании Sony. Тарантино обсуждал идею фильма с Эми Паскаль, которая на тот момент руководила компанией. Правда, тогда проект почему-то заглох.

«Джанго/Зорро» рассказывает о событиях, которые развернулись после фильма. Джанго, бывший раб, стал охотниками за головами и начал отлавливать беглых преступников. Однажды он знакомится с пожилым аристократом Диего де ла Вегой — да-да, тем самым Зорро, что когда-то помогал обычным людям. Вскоре Джанго становится телохранителем Веги и помогает освободить порабощенное коренное население.

Источники Collider соглашаются, что над экранизацией действительно началась работа — Кармайкл уже пишет сценарий. Правда, детали разнятся — то ли Тарантино пишет вместе с Кармайклом, то ли он просто курирует проект. Издание отмечает, что постановщик вероятно не будет сам снимать фильм — скорее всего, он останется на должности исполнительного продюсера.

Следующий фильм Квентина Тарантино, «Однажды… в Голливуде», выйдет в российский прокат 8 августа. Возможно, позднее режиссёр займётся собственным фильмом во вселенной «Звёздного пути».