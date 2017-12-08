Несколько дней назад в Сети появились слухи, что Квентин Тарантино захотел сам снять фильм по «Звёздному пути». Информацию никто не подтвердил, но и не опроверг. Однако портал Deadline поделился ещё одной важной новостью — по словам издания, Тарантино настоял на «взрослом» рейтинге R, и студия Paramount вместе с продюсером Джей Джей Абрамсом согласились!

Для голливудских студий такой рейтинг — большой риск, поэтому почти все блокбастеры выходят с рейтингом PG-13 (у нас 16+ или 12+), который позволяет охватить младшую аудиторию. Однако после феноменального успеха «Дэдпула» студии стали немного смелее — в результате мы увидели «Логана» и «Оно». Если Тарантино действительно возьмётся за фильм по «Звёздному пути», то вряд ли ему стоит рассчитывать на большой бюджет, каким оперируют прочие блокбастеры. Например, Universal отказала Гильермо Дель Торо, когда тот просил 150 миллионов на съёмки «Хребтов безумия», хотя на стороне режиссёра был Том Круз.

Если верить Deadline, Тарантино уже встретился с командой сценаристов, куда вошли Марк Л. Смит, Линдси Бир и Дрю Пирс. Они обсудили много отличных идей и поделились дельными мыслями. Сценарную группу возглавил Марк Л. Смит, который утверждает, что новый «Звёздный путь» будет отличаться от всех прошлых фильмов. Смит известен своим сценарием для картины «Выживший» с Леонардо ди Каприо в главной роли. Кроме того, Смит был задействован в работе над сюжетом грядущей картины Overlord — это триллер студии Джей Джей Абрамса Bad Robot, действие которого развернётся во времена Второй мировой войны.

Издание пишет, что «взрослый» рейтинг — самое главное требование Тарантино, который мечтает снять «Звёздный путь». Только представьте, какие будут диалоги между Споком и Кирком на мостике «Энтерпрайза»! Что-то в духе разговоров между героями Сэмуэля Л. Джексона и Джона Траволты.

Спок: У нас там всё немного не так. В смысле, у нас там все точно так же, как и здесь, только немного по-другому. Вот знаешь, как на Вулкане называют четвертьфунтовый чизбургер?

Кирк: Что, вы не называете его четвертьфунтовый чизбургер?

Спок: У нас там парсековая система. Мы вообще там не понимаем, что за хрен четверть фунта.

Кирк: И как вы его зовёте?

Спок: Мы называем его «Ромулан чизбургер».

Кирк: «Ромулан чизбургер»? А как же вы тогда зовёте «Биг Мак»?

Спок: «Биг Мак» это «Биг Мак» в любой галактике, только мы называем его «Трибл Мак». А знаешь что на Ромулане жители льют на картошку фри вместо кетчупа?

Кирк: Что?

Спок: Майонез!

Кирк: Черт подери!

Спок: Я сам видел, как они это делают. Просто заливают все этим дерьмом. © Матвей Шалунков