СМИ: Маколей Калкин сыграет безумного гения во втором сезоне Fallout

«Один дома»

Маколей Калкин присоединился к актерскому составу второго сезона Fallout.





Актер сыграет некого сумасшедшего гения. Как отметили журналисты, у Калкина будет повторяющаяся роль, то есть он появится как минимум в нескольких эпизодах.





У второго сезона пока нет даты сроков старта съемок, но ранее одна из актрис заявляла, что работа над шоу начнется уже в ноябре 2024-го. Премьеру новых эпизодов стоит ожидать не раньше 2026 года.





Первый сезон Fallout вышел в апреле, а к октябрю количество его зрителей перевалило за 100 млн.