По данным Deadline, коронавирус ударил по съёмкам сериала «Сокол и Зимний солдат» — первого супергеройского шоу для Disney+ про персонажей фильмов. Руководство студии приняло такое решение, после того, как правительство Праги закрыло школы и ограничило массовые мероприятия и перемещения по стране из-за угрозы заражения.

Съёмки проходили в Атланте, но некоторые сцены нужно было отснять в Праге — по графику, команда должна была проработать там около недели. Теперь студия сворачивает производство и отзывает команду обратно в Атланту.

Это уже второй раз, съёмки «Сокола и Зимнего солдата» прерываются из-за внешних обстоятельств — в январе должны были пройти съёмки в Пуэрто-Рико, но студия их отменила.

По плану, сериал должен стартовать в августе. Пока что компания не делала заявлений о переносе, но исключать такой вариант не стоит.