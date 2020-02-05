Ближайшие планы студии озвучил глава Disney Боб Айгер. Следующие сериалы Disney+ стартуют во второй половине 2020-го:

«Сокол и Зимний солдат» — август 2020-го

Второй сезон «Мандалорца» — октябрь 2020-го

«ВандаВижен» — декабрь 2020-го

«Локи» — 2021-й

Айгер раскрыл и число подписчиков сервиса — 28,6 миллионов. Речь идёт о тех, кто подписан и оплачивает в данный момент. Это число совпадает с оценкой Variety, которое прогнозировало от 25 до 30 миллионов.

Глава студии также пояснил, что в компании рассматривают возможность выпустить сериалы про персонажей «Мандалорца» — своего рода спин-оффы основной истории. Сейчас, по его словам, в работе находятся 10 проектов. По всей видимости, речь о сериалах Marvel Studios («Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен», «Локи», «Что если.?», «Лунный Рыцарь», «Соколиный Глаз», «Мисс Марвел» и «Женщина-Халк») и Lucasfilm (шоу про Оби-Вана Кеноби и приквел «Изгоя-один»).

Компания также собирается вывести на международную арену сервис Hulu, но это планы на 2021-й, пока что в приоритете Disney+.

В феврале на сервисе стартует седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В нём будет 12 эпизодов.