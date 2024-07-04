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    СМИ: Netflix отменил сериал по Horizon Zero Dawn

    4 июля 2024
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    04.07.2024
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    СМИ: Netflix отменил сериал по Horizon Zero Dawn

    По данным издания Rolling Stone, Netflix отменил анонсированный в 2022 году сериал по мотивам Horizon Zero Dawn.

    Это произошло из-за шоураннера Стива Блэкмена («Академия Амбрелла»), которого обвинили в создании токсичной, манипулятивной и запугивающей атмосфере на съемочной площадке.

    Помимо адаптации игры под закрытие попал оригинальный проект Блэкмена под названием Orbital.

    Официально информацию ни одна из сторон не подтвердила. Будет ли Netflix искать нового партнера для экранизации Horizon, тоже непонятно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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