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СМИ: Nintendo Switch 2 покажут уже 16 января

Андрей Квасков
13 января 19:28
44
1 минута на чтение
Инсайдер NateTheHate раскрыл подробности грядущей презентации Nintendo Switch 2.

Консоль должны анонсировать 16 января, а сам показ посвятят исключительно железу, оставив новости про игры и ПО для февральской презентации.

По словам NateTheHate, одной из стартовых игр новинки станет трехмерная игра о Марио или Mario Kart 9. На Switch 2 также должны выпустить ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, ремейк Final Fantasy 7 и Final Fantasy 7 Rebirth.

Кроме этого, до конца 2025-го Nintendo выпустит для обоих поколений систем ремейки Metroid Prime 2, F-Zero GX и Fire Emblem: Genealogy of the Holy War.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу в мае или июне 2025 года.

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Андрей Квасков
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