СМИ: Nintendo Switch 2 покажут уже 16 января

Инсайдер NateTheHate раскрыл подробности грядущей презентации Nintendo Switch 2.





Консоль должны анонсировать 16 января, а сам показ посвятят исключительно железу, оставив новости про игры и ПО для февральской презентации.





По словам NateTheHate, одной из стартовых игр новинки станет трехмерная игра о Марио или Mario Kart 9. На Switch 2 также должны выпустить ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, ремейк Final Fantasy 7 и Final Fantasy 7 Rebirth.





Кроме этого, до конца 2025-го Nintendo выпустит для обоих поколений систем ремейки Metroid Prime 2, F-Zero GX и Fire Emblem: Genealogy of the Holy War.



