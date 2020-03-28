Райан Гослинг снова примерит костюм астронавта.

По данным Deadline, кинокомпания MGM приобрела права на экранизацию следующего романа Энди Вейера («Марсианин») под названием «Проект Аве Мария» (Project Hail Mary). Продюсером и исполнителем главной роли станет Райан Гослинг («Человек на луне», «Ла-Ла-Ленд»), ещё продюсировать будет Кен Као.

Издание описывает книгу как небольшую историю об астронавте на космическом корабле, который спасает мир. Автор заметки пишет, что в книге есть несколько «очень умных сюжетных поворотов», которые напоминают «Марсианина». Сам роман выйдет только весной 2021-го.

Права на экранизацию прошлого романа Вейера «Артемида» также приобрели ещё до выхода книги — фильм должны были поставить Фил Лорд и Крис Миллер («Лего.Фильм», «На связи»). Но новостей о картине не было уже долгое время.