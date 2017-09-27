В ноябре этого года выходит новый научно-фантастический роман от Энди Вейера, автора популярного «Марсианина». Книга называется «Артемида» (Artemis) и она рассказывает о судьбе одноимённой колонии на Луне. И не успела книга появиться на полках магазинов, как студии уже нашли режиссёров для экранизации. Об этом сообщает Deadline.

Ими стали Фил Лорд и Кристофер Миллер, постановщики картин «Лего. Фильм» и «Мачо и ботан». В последние месяцы их имя появлялось в сводках новостей с завидной регулярностью: сперва их назначили снимать сольный фильм про Хана Соло, а затем отстранили от работы. Считалось, что Лорд и Миллер вернутся к съёмкам «Флэша» для Киновселенной DC, но в итоге выбрали себе другой фантастический проект.

Мы подробно об этом рассказывали «Звёздные войны: Соло»: что происходит с фильмом? Режиссёров фильма о молодом Хане Соло уволили прямо на съёмочной площадке. Почему это произошло и что теперь будет с картиной?

Напомним сюжет романа. В центре истории окажется девушка по имени Жасмин Башара (известная как Джаз). Ей двадцать с чем-то лет, и она уже долгое время бесцельно живёт в Артемиде — единственном поселении на Луне. Девушка увязла в долгах и, чтобы свести концы с концами, соглашается поучаствовать в криминальной афере. К несчастью, дело оборачивается неожиданными последствиями, а сама Джаз оказывается в центре заговора по контролю над Артемидой.

Роман должен выйти в продажу 14 ноября. Неизвестно, когда роман переведут на русский язык — мы сообщим, как только об этом появятся новости.