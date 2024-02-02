СМИ: сериал по «Гарри Поттеру» может написать продюсер «Наследников» и «Темных начал»

Производство сериала по «Гарри Поттеру» набирает обороты: по данным издания Deadline, Warner Bros. уже определилась с тремя главными кандидатами на должность сценариста проекта.

В их числе оказалась Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками», «Темными началами» и «Убивая Еву».

Кто еще попал в шорт-лист, инсайдеры не уточняют. Ранее журналисты сообщали, что в качестве сценариста рассматривают Марту Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан, Тома Морана («Час дьявола»), Тома Морана («Неуправляемый» и Майкла Лессли («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).

У шоу, над которым в качестве исполнительного продюсера работает Джоан Роулинг, пока нет даты выхода.