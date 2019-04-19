Три года назад автор комиксов и сценарист Роберт Киркман и студия Vince Newman Entertainment («Мы — Миллеры», «Нулевой пациент») приобрели права на экранизацию фэнтезийного цикла «Хроники Амбера». К грядущему то ли сериалу, то ли фильму подключили собственную студию Киркмана Skybound. И с тех пор поклонники цикла Роджера Желязны так и ничего не услышали про экранизацию.

Однако в недавнем материале Deadline стало известно, что работа сдвинулась с мёртвой точки. Издание упомянуло, что производством проекта занимается почти что новичок индустрии Стюарт С. Пол, который ранее работал только над короткометражкам. В 2014-м он выпустил ролик The Lord of Catan, посвящённый партии в настольную игру Catan («Колонизаторы»). Деньги на проект он собирал через Kickstarter — ему «занесли» 42 тысячи долларов. Пол сценарист, и, вероятнее всего, занимается именно сюжетом.

«Хроники Амбера» — фэнтезийный цикл из 10 романов, рассказывающий о королевской семье Амбера — столицы Мультивселенной. Каждый мир, в том числе наш с вами, лишь тень, отражение этого величественного города. Главный герой Корвин — один из наследных принцев Амбера. Первая книга начинается с того, что он оказывается в нашем мире, потеряв память. Но вскоре Корвин узнаёт о своём королевском происхождении и вступает в борьбу за трон с братом Эриком.

Экранизация саги Желязны попала в наш список фэнтези-сериалов на которые мы надеемся.