По данным The Hollywood Reporter, студия Paramount всё же нашла возможность запустить в производство следующий фильм по «Стартреку». Новую картину поставить шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули.

Издание также отмечает, что к своим ролям могут вернуться Крис Пайн (капитан Кирк), Закари Куинто (Спок) и Зои Салдана (Ухура), которые сыграли персонажей ещё в фильме Абрамса 2009 года. Кроме того, по данным THR, Квентин Тарантино всё ещё занимается своей картиной по франшизе.

Студия собиралась запустить фильм в производство раньше, но после написания сценария возникли сложности. Сюжет предполагал, что благодаря путешествию во времени Кирк встретится со своим отцом, которого сыграл Крис Хемсворт, однако переговоры с актёрами зашли в тупик летом 2018-го из-за требований высоких гонораров. На тот момент постановщицей четвёртого «Стартрека» значилась Си Джей Кларксон, первая женщина-режиссёр во франшизе.

У Хоули не так много опыта с полнометражными фильмами — одно время он занимался сценарием для сольного фильма про Доктора Дума для Fox, а недавно вышла его картина «Люси в небесах» с Натали Портман в главной роли.