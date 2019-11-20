По данным The Hollywood Reporter, студия Paramount всё же нашла возможность запустить в производство следующий фильм по «Стартреку». Новую картину поставить шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули.
Издание также отмечает, что к своим ролям могут вернуться Крис Пайн (капитан Кирк), Закари Куинто (Спок) и Зои Салдана (Ухура), которые сыграли персонажей ещё в фильме Абрамса 2009 года. Кроме того, по данным THR, Квентин Тарантино всё ещё занимается своей картиной по франшизе.
Студия собиралась запустить фильм в производство раньше, но после написания сценария возникли сложности. Сюжет предполагал, что благодаря путешествию во времени Кирк встретится со своим отцом, которого сыграл Крис Хемсворт, однако переговоры с актёрами зашли в тупик летом 2018-го из-за требований высоких гонораров. На тот момент постановщицей четвёртого «Стартрека» значилась Си Джей Кларксон, первая женщина-режиссёр во франшизе.
У Хоули не так много опыта с полнометражными фильмами — одно время он занимался сценарием для сольного фильма про Доктора Дума для Fox, а недавно вышла его картина «Люси в небесах» с Натали Портман в главной роли.
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