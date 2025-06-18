СМИ: Sony хочет купить стриминговое подразделение Warner Bros. Discovery

В 2026 году Warner Bros. Discovery разделится на два подразделения, одно из которых (WBD Global Networks) будет отвечать за кабельные каналы, а другое (WBD Streaming and Studios) — за стриминг, производство фильмов и сериалов, а также разработку игр.

Аналитики считают, что разделение поможет корпорации продать одно из подразделений — скорее всего, второе и наиболее успешное.

По данным SEScoops, это действительно так. Причем Sony уже рассматривает покупку WBD Streaming and Studios. С этим активом компания бы получила крупные франшизы вроде вселенной DC, «Гарри Поттера» и «Игры престолов».

Но делать какие-либо выводы рано: сначала Warner Bros. Discovery должна завершить реструктуризацию. Поэтому о потенциальной сделке объявят не раньше 2027 года.

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