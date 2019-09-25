Рубрика «Что там у „Сидаба“» — за вечер накопилось сразу несколько новостей о супергеройских сериалах этого канала.

Похоже, The CW готовит новый сериал в своей вселенной шоу по комиксам DC. Как пишет Variety, нас ждёт спин-офф «Стрелы», который расскажет о борьбе команды Канареек с криминальным миром Стар-сити. Главными героинями станут Миа Смоук (Блэкстар, дочь Зелёной стрелы), Лорел Лэнс и Дина Дрейк. Команду представят в одном из эпизодов финального сезона «Стрелы». Работать над шоу будут те же продюсеры — Грег Берланти и Марк Гуггенхайм.

Также The CW поделился полутораминутным роликом восьмого и заключительного сезона «Стрелы». В него войдут 10 эпизодов вместо привычных 23. Канал планирует сделать ставку на молодое поколение персонажей — вроде Бэтвумен и Канареек.

Тем временем, продюсеры активно готовятся к грядущему кроссоверу «Кризис на бесконечных землях», вольной адаптации одноимённой серии комиксов. В спецэпизодах появятся актёр Кевин Конрой (озвучивал Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх) и Том Уэллинг (Кларк Кент из «Тайн Смолвилля»), а Брендон Рут, играющий в сериале Атома, воплотит Супермена из фильма 2006 года.

В сети ходили слухи, что The CW намеревался привлечь Майкла Розенбаума, сыгравшего Лекса Лютора в «Смолвилле». Как оказалось, слухи были правдивы — об этом рассказал сам артист. Он отказался снова играть персонажа, поскольку студия Warner Bros. не сообщила ему никаких подробностей о проекте и потребовала немедленного ответа. Занятно, что предложение сделала сама WB, а не кураторы сериалов.