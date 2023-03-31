СМИ: в «Асоке» появятся падший джедай и его ученица

По данным портала Making Star Wars, в грядущем сериале «Звездные войны: Асока» появятся падший джедай и его ученица.

Первого персонажа по имени Бэйлон сыграет Рэй Стивенсон («Каратель: Территория войны»). Предположительно бывший джедай, переживший Приказ 66 и со временем принявший темную сторону Силы, работает на Трауна.

Роль его ученицы Шин досталась Иванне Сахно («Тихоокеанский рубеж: Восстание»). Ее описывают как хладнокровную, расчетливую и отчаянно пытающуюся проявить себя в глазах Бэйлона. И ей, судя по всему, поручено убить Асоку Тано. Предположительно, она может быть Сестрой ночи.

Премьера «Асоки» намечена на осень 2023 года.