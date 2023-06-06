СМИ: в четвертом сезоне «Ведьмака» появится вампир Эмиель Регис

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что в четвертом сезоне «Ведьмака» появится высший вампир Эмиель Регис, который сыграет одну из ключевых ролей в сюжете.

Как сообщают журналисты, кровопиец будет важным персонажем вплоть до завершения всего сериала.

Поэтому сейчас авторы ищут на роль Эмиеля известного голливудского актера в возрасте от 50 до 60 лет.

Это один из основных героев литературной саги Анджея Сапковского, а также центральный персонаж дополнения «Кровь и Вино» для «Ведьмака 3: Дикая охота» от CD Projekt RED.