СМИ: в четвертом сезоне «Ведьмака» появится вампир Эмиель Регис

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что в четвертом сезоне «Ведьмака» появится высший вампир Эмиель Регис, который сыграет одну из ключевых ролей в сюжете.
Как сообщают журналисты, кровопиец будет важным персонажем вплоть до завершения всего сериала.
Поэтому сейчас авторы ищут на роль Эмиеля известного голливудского актера в возрасте от 50 до 60 лет.
Это один из основных героев литературной саги Анджея Сапковского, а также центральный персонаж дополнения «Кровь и Вино» для «Ведьмака 3: Дикая охота» от CD Projekt RED.
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