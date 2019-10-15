По данным двух источников Deadline, Sony планирует ввести в сюжет второй части «Венома» в качестве злодея не только симбиота Карнажа, но и суперзлодейку по прозвищу Визг (Shriek).

Её настоящее имя — Франсес Луиза Баррисон. Впервые героиня появилась в первом выпуске комикса Spider-Man Unlimited (в мае 1993) в сюжете Maximum Carnage. Баррисон была наркоторговцем, но в результате травмы раскрыла в себе потаённые сверхсилы. В комиксах Визг способна использовать взрывы звуковой энергии и пробуждать в людях тёмные и жестокие эмоции. А ещё она умеет летать. Как её представят в фильме — не уточняется.

Один из источников утверждает, что список потенциальных актрис на эту роль только расширяется. Студия ищет не очень известную актрису.

Второго «Венома» поставит Энди Серкис, оператором выступит Роберт Ричардсон — обладатель трёх «Оскаров» («Авиатор», «Хранитель времени», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе») и постоянный коллега Тарантино и Скорсезе на их проектах. К роли Эдди Брока вернётся Том Харди, а Вуди Харрельсон воплотит Клетуса Кэссиди/Карнажа.

Сиквел «Венома» запланирован на 2 октября 2020 года.

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