СМИ: в третьем сезоне «Ведьмака» появится Мильва

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники сообщил, что в третьем сезоне «Ведьмака» появится потомственная охотница и скоя’таэли по имени Мильва.

Сейчас этот персонаж, судя по всему, числится под кодовым именем Мэрилебон, которая «обладает острым как бритва умом и была вынуждена рано повзрослеть, чтобы выжить в жестоком мире».

По данным инсайдеров, Мильва встретится с Геральтом из Ривии ближе к концу третьего сезона и будет ему помогать. Но, скорее всего, сама по себе героиня появится раньше.

Третий сезон «Ведьмака» может выйти в 2023 году. И он должен охватить события романа «Час презрения».