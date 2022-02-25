СМИ: в третьем сезоне «Ведьмака» появится Мильва

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники сообщил, что в третьем сезоне «Ведьмака» появится потомственная охотница и скоя’таэли по имени Мильва.
Сейчас этот персонаж, судя по всему, числится под кодовым именем Мэрилебон, которая «обладает острым как бритва умом и была вынуждена рано повзрослеть, чтобы выжить в жестоком мире».
По данным инсайдеров, Мильва встретится с Геральтом из Ривии ближе к концу третьего сезона и будет ему помогать. Но, скорее всего, сама по себе героиня появится раньше.
Третий сезон «Ведьмака» может выйти в 2023 году. И он должен охватить события романа «Час презрения».
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Редактор
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