Супергеройский боевик «Веном» от Sony обрастает новыми подробностями, и с каждой новостью становится всё интереснее. Источники портала Deadline сообщают, что студия ведёт переговоры с актёром Вуди Харрельсоном. Неизвестно, что за роль ему предлагают, но, по слухам, он может сыграть одного из злодеев фильма, антагониста «Венома». Не исключено, что это будет симбионт Карнаж или Крэйвен-Охотник. Представители Sony слухи никак не комментируют.

«Венома» начали снимать 24 октября. Актёр Том Харди, играющий главного героя Эдди Брока, много раз публиковал в Инстаграме фотографии со съёмок. Например, на этом снимке он демонстрирует футболку с логотипом нового фильма.

A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on Dec 9, 2017 at 5:58pm PST

Кроме того, к актёрскому составу присоединились Риз Ахмед («Изгой-один», «Однажды ночью») и Мишель Уильямс («Манчестер у моря»). Режиссёром картины выступил Рубен Флэйшер («Добро пожаловать в Зомбиленд»), а над сюжетом работали Скотт Розенберг (ремейк «Джуманджи») и Джефф Пинкнер («Тёмная башня»).

Недавно стало известно, что «Веном» будет опираться на две ключевых серии комиксов об этом персонаже: «Смертоносный защитник» (Lethal protector) и «Планета симбиотов» (Planet of the Symbiotes) Дэвида Мишелини. В «Защитнике» Брока похищают представители организации «Фонд жизни». Они планируют претворить в жизнь свой коварный план — при помощи симбионта создать армию суперсолдат. «Планета симбионтов» продолжает этот сюжет. Эдди Брок вновь сталкивается с агентами «Фонда» и узнаёт, что исследователи и учёные организации построили телепорт на планету симбионтов.

Эти серии комиксов отличаются тем, что показывают Венома с точки зрения антигероея, а не злодея. И от нового фильма с рейтингом R мы ждём именно этого.