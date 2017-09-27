Мишель Уильямс («Манчестер у моря») ведёт переговоры с Sony относительно главной женской роли в «Веноме». По слухам, актриса может сыграть окружного прокурора и подругу симбионта. Об этом сообщает Variety.

Sony и режиссёр картины Рубен Флэйшер («Добро пожаловать в Зомбиленд») встречались с несколькими актрисами за последний месяц. Сама студия никак не комментирует слухи относительно Уильямс.

Сценарий к фильму написали Скотт Розенберг (ремейк «Джуманджи») и Джефф Пинкнер («Тёмная башня»), продюсерами выступят Эми Паскаль, Ави Арад и Мэтт Толмах. Главную роль в «Веноме» исполнит актёр Том Харди. По всей видимости, он воплотит Эдди Брока, носителя симбионта. А вот роль главного злодея — симбионта Карнажа — приписывают актёру Ризу Ахмеду.

Премьера «Венома» назначена на 5 октября 2018 года.