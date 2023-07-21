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    СМИ: Warner Bros. может перенести сиквелы «Дюны» и «Аквамена»

    21 июля 2023
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    21.07.2023
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    «Дюна, часть вторая»: первые кадры 7

    По данным Variety, Warner Bros. может перенести на 2024-й сразу несколько фильмов, включая сиквелы «Аквамена» и «Дюны». Связано это, разумеется, с забастовкой актёров и сценаристов.

    Источники, близкие к руководству студии, отмечают, что ту же «Дюну» так просто перенести не получится — сперва WB нужно получить разрешении киностудии Legendary Entertainment, которая занималась производством картины.

    Издание подчёркивает, что масштабные фильмы вроде «Дюны» полагаются на актёрский состав, который важно задействовать во время продвижения фильма. Но Гильдия киноактёров запрещает участникам забастовки выступать на промомероприятиях в поддержку тех или иных релизов.

    Другой источник издания сообщил, что пока что картины переносить не планируют. Обе стороны отказались от комментариев.

    «Дюна: Часть вторая» запланирована на 3 ноября, а «Аквамен и затерянное царство» — на 25 декабря.

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