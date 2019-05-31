СМИ: Warner Bros. утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена Евгения Блинова 31.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Deadline сообщает, что студия Warner Bros. утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в сольнике Мэтта Ривза о Тёмном рыцаре. Кроме этого, речь уже идёт о трилогии, а не об отдельном фильме. Как сообщает журналист издания, Паттинсон нравился режиссёру и должен был получить роль, но студия долгое время выбирала между ним и Николасом Холтом (франшиза «Люди Икс»). В итоге было принято решение записать пробы актёров, так как выбор нового Бэтмена — очень важный шаг для киновселенной DC. Вчера студия провела встречи с актёрам и, по словам Deadline, утвердила Паттинсона на роль. Официальное заявление Warner Bros. может сделать уже сегодня. Читайте также Роберт Паттинсон станет отличным Бэтменом, и вот почему 21.05.2019 Актёра помнят как красавчика из «Сумерек» — но с тех пор он сильно изменился. Вот пять причин верить в него. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: