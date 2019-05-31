Deadline сообщает, что студия Warner Bros. утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в сольнике Мэтта Ривза о Тёмном рыцаре. Кроме этого, речь уже идёт о трилогии, а не об отдельном фильме.

Как сообщает журналист издания, Паттинсон нравился режиссёру и должен был получить роль, но студия долгое время выбирала между ним и Николасом Холтом (франшиза «Люди Икс»). В итоге было принято решение записать пробы актёров, так как выбор нового Бэтмена — очень важный шаг для киновселенной DC.

Вчера студия провела встречи с актёрам и, по словам Deadline, утвердила Паттинсона на роль. Официальное заявление Warner Bros. может сделать уже сегодня.