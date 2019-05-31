Deadline сообщает, что студия Warner Bros. утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в сольнике Мэтта Ривза о Тёмном рыцаре. Кроме этого, речь уже идёт о трилогии, а не об отдельном фильме.

Как сообщает журналист издания, Паттинсон нравился режиссёру и должен был получить роль, но студия долгое время выбирала между ним и Николасом Холтом (франшиза «Люди Икс»). В итоге было принято решение записать пробы актёров, так как выбор нового Бэтмена — очень важный шаг для киновселенной DC.

Вчера студия провела встречи с актёрам и, по словам Deadline, утвердила Паттинсона на роль. Официальное заявление Warner Bros. может сделать уже сегодня.

Читайте также

Роберт Паттинсон станет отличным Бэтменом, и вот почему 1

Роберт Паттинсон станет отличным Бэтменом, и вот почему

 21.05.2019

Актёра помнят как красавчика из «Сумерек» — но с тех пор он сильно изменился. Вот пять причин верить в него.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики