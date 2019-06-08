СМИ: WarnerMedia закрыли «Болотную тварь» не из-за ошибки в документах Кот-редактор 08.06.2019 Новости, Яндекс 630 0 минут на чтение 6 июня СМИ рассказали, что руководство WarnerMedia закрыли «Болотную тварь» спустя несколько дней после выхода первого эпизода — сервис DC Universe покажет оставшиеся серии первого сезона, но после этого шоу выходить не будет. Мы вместе с многими другими изданиями поделились историей, рассказанной Джоном Голсоном, автором порталов movie.com и Fandango. В ней он детально рассказывал, что шоу прикрыли из-за ошибки в документах: WarnerMedia должны были получить после съёмок сериала 40 миллионов долларов в связи с налоговым вычетом, но из-за неверно заполненных бумаг эта сумма составила лишь 14 миллионов. Поскольку руководство не могло получить оставшуюся сумму, то сериал решили закрыть. Однако 8 июня Deadline опровергли эту историю. Издание связалось с Гаем Гассером, руководителем Киноцентра Северной Каролины, где снималось шоу. Он рассказал, что приведённые Голсоном цифры — ложь. Гассер отмечает, что годовой бюджет киноцентра составляет всего 31 миллион. А максимальная сумма, на которую могут рассчитывать киностудии — 12 миллионов долларов. Директор подчёркивает, что ранее Киноцентр уже много работал над проектами вместе с Warner Bros. К сожалению, информация про закрытие сериала всё же оказалась верной. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: