6 июня СМИ рассказали, что руководство WarnerMedia закрыли «Болотную тварь» спустя несколько дней после выхода первого эпизода — сервис DC Universe покажет оставшиеся серии первого сезона, но после этого шоу выходить не будет.

Мы вместе с многими другими изданиями поделились историей, рассказанной Джоном Голсоном, автором порталов movie.com и Fandango. В ней он детально рассказывал, что шоу прикрыли из-за ошибки в документах: WarnerMedia должны были получить после съёмок сериала 40 миллионов долларов в связи с налоговым вычетом, но из-за неверно заполненных бумаг эта сумма составила лишь 14 миллионов. Поскольку руководство не могло получить оставшуюся сумму, то сериал решили закрыть.

Однако 8 июня Deadline опровергли эту историю. Издание связалось с Гаем Гассером, руководителем Киноцентра Северной Каролины, где снималось шоу. Он рассказал, что приведённые Голсоном цифры — ложь. Гассер отмечает, что годовой бюджет киноцентра составляет всего 31 миллион. А максимальная сумма, на которую могут рассчитывать киностудии — 12 миллионов долларов. Директор подчёркивает, что ранее Киноцентр уже много работал над проектами вместе с Warner Bros.

К сожалению, информация про закрытие сериала всё же оказалась верной.