Портал Geeks WorldWide сообщил, что «Болотная тварь» закрыта после первого сезона. Информацию подтвердило издание Bloody Disgusting.

По данным издания, решение не связано с большим бюджетом или съёмочной командой, а исходит от руководства продюсеров конгломерата WarnerMedia/AT&T, которому принадлежит сервис DC Universe. Боссам не понравилось направление, в котором пошли авторы шоу. Актёрам и команде сообщили о закрытии прошлым вечером. Оставшиеся серии первого сезона (пилот уже увидел свет) выйдут по расписанию — всего их 10.

В апреле в сети появился слух, что в первом сезоне сериала вместо заказанных тринадцати эпизодов сериала покажут лишь десять. Тогда актриса Вирджиния Мэдсен, играющая Марию Сандерланд, в своём инстаграме написала, что команде не дали работать те, кто «никогда не ступал ногой в это болото». Пост вскоре был удалён.

Другие проекты DC Universe оценили более благосклонно — «Титаны» продлили на второй сезон. А судьба «Рокового патруля» ещё решается.