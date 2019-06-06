СМИ: руководство DC Universe закрыло «Болотную тварь» после первого сезона Кот-редактор 06.06.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Портал Geeks WorldWide сообщил, что «Болотная тварь» закрыта после первого сезона. Информацию подтвердило издание Bloody Disgusting. По данным издания, решение не связано с большим бюджетом или съёмочной командой, а исходит от руководства продюсеров конгломерата WarnerMedia/AT&T, которому принадлежит сервис DC Universe. Боссам не понравилось направление, в котором пошли авторы шоу. Актёрам и команде сообщили о закрытии прошлым вечером. Оставшиеся серии первого сезона (пилот уже увидел свет) выйдут по расписанию — всего их 10. В апреле в сети появился слух, что в первом сезоне сериала вместо заказанных тринадцати эпизодов сериала покажут лишь десять. Тогда актриса Вирджиния Мэдсен, играющая Марию Сандерланд, в своём инстаграме написала, что команде не дали работать те, кто «никогда не ступал ногой в это болото». Пост вскоре был удалён. Другие проекты DC Universe оценили более благосклонно — «Титаны» продлили на второй сезон. А судьба «Рокового патруля» ещё решается. Читайте также «Старгёрл», «Болотная тварь», «Титаны»: подробности и даты выхода грядущих шоу DC Universe 30.03.2019 У поклонников комиксов DC будет насыщенный год! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: