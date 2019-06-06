Портал Geeks WorldWide сообщил, что «Болотная тварь» закрыта после первого сезона. Информацию подтвердило издание Bloody Disgusting.

По данным издания, решение не связано с большим бюджетом или съёмочной командой, а исходит от руководства продюсеров конгломерата WarnerMedia/AT&T, которому принадлежит сервис DC Universe. Боссам не понравилось направление, в котором пошли авторы шоу. Актёрам и команде сообщили о закрытии прошлым вечером. Оставшиеся серии первого сезона (пилот уже увидел свет) выйдут по расписанию — всего их 10.

В апреле в сети появился слух, что в первом сезоне сериала вместо заказанных тринадцати эпизодов сериала покажут лишь десять. Тогда актриса Вирджиния Мэдсен, играющая Марию Сандерланд, в своём инстаграме написала, что команде не дали работать те, кто «никогда не ступал ногой в это болото». Пост вскоре был удалён.

Другие проекты DC Universe оценили более благосклонно — «Титаны» продлили на второй сезон. А судьба «Рокового патруля» ещё решается.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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