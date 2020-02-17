Согласно данным Box Office Mojo, за первые три дня проката в США «Соник в кино» собрал 57 миллионов долларов. Это не только хороший старт, но и рекорд для киноадаптаций видеоигр.

До этого лидерство удерживал прошлогодний «Детектив Пикачу», который в первый уикенд заработал 54,3 миллиона долларов.

А в общей сложности по всему миру фильм про сверхскоростного ежика принес авторам 111 миллионов долларов. Для сравнения, бюджет картины составляет около 87 миллионов долларов.

Не считая Америку, наиболее популярным «Соник в кино» оказался в Мексике (там он заработал 6,7 миллиона долларов) и Великобритании (6,7 миллиона долларов).

Вероятно, на сборы позитивно повлиял редизайн главного героя, из-за которого создателям пришлось перенести выход фильма. Плюс, зрители хорошо отзываются о Джиме Керии, который сыграл Доктора Эггмана.

В российских кинотеатрах «Соник» появился 13 февраля, хотя широкий прокат начнется только 20 числа.