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Sony больше не хочет делать фильмы про других героев Marvel

Дмитрий Кинский
4 августа 17:54
205
1 минута на чтение
Глава Sony Pictures Том Ротман признался, что компания больше не работает над фильмами про других героев Marvel.
Руководитель компании осторожно высказался о том, что не согласен с острой критикой лент вроде «Морбиуса», «Мадам Паутины» и «Крэйвена Охотника». Однако, по его словам, в конечном итоге решают именно зрители.
Sony надеется снять еще фильмы про Человека-паука с Томом Холландом, однако конкретных договоренностей пока нет.
Напомним, «Человек-паук: Новый день» отлично стартовал в прокате, заработав 927 миллионов долларов в первые выходные.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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