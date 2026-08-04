Sony больше не хочет делать фильмы про других героев Marvel

Глава Sony Pictures Том Ротман признался, что компания больше не работает над фильмами про других героев Marvel.
Руководитель компании осторожно высказался о том, что не согласен с острой критикой лент вроде «Морбиуса», «Мадам Паутины» и «Крэйвена Охотника». Однако, по его словам, в конечном итоге решают именно зрители.
Sony надеется снять еще фильмы про Человека-паука с Томом Холландом, однако конкретных договоренностей пока нет.
Напомним, «Человек-паук: Новый день» отлично стартовал в прокате, заработав 927 миллионов долларов в первые выходные.
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