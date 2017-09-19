Sony экранизируют роман Симмонса «Лето ночи». Он очень похож на «Оно» Кинга

Sony экранизируют роман Симмонса «Лето ночи». Он очень похож на «Оно» Кинга

Похоже, успех фильма «Оно» не даёт покоя кинематографистам. Картина показала, что людям нравятся хорроры, основанные на романах известных писателей. Теперь компания Sony Pictures намерена экранизировать книгу Дэна Симмонса «Лето ночи». Об этом сообщает портал Deadline.

Ленту поставит мексиканский режиссёр Исаак Эсбан. За его плечами немало малобюджетных фантастических триллеров. О них почти никто не слышал — наиболее известны фильмы «Похожие» и «Инцидент». Сценаристом значится Бен Пул. Продюсированием займутся Эрен Крюгер («Крик 4») и Дэниэл Бобкер («Братья Гримм»).

«Лето ночи» Симмонса действительно напоминает «Оно» Кинга. Действие романа разворачивается в 1960 году, в небольшом городке Элм-Хейвене, штат Иллинойс. Группа подростков сталкивается со сверхъестественным злом, которое пробуждается в старой школе. Чтобы остановить проклятие, детям приходится вступить в конфликт с существом, которое называют властелином ночи.

Дэн Симмонс — популярный фантаст, который работал в самых разных жанрах. Больше всего русскоязычным читателям известен его цикл фантастических романов «Песни Гипериона». В этом году канал AMC обещал выпустить сериал по мотивам другой книги Симмонса — «Террор».