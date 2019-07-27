Sony выпустила отрывок Death Stranding с Comic-Con про персонажа Рефна

Sony опубликовала новый отрывок Death Stranding — грядущей игры Хидэо Кодзимы. Ранее видео демонстрировали на фестивале Comic-Con, куда прибыл сам геймдизайнер, чтобы поделиться подробностями об игре.

Ролик рассказывает о Хартмане (Heartman, «Человек с добрым сердцем»), которого играет режиссёр Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон»). Сердце Хартмана останавливается раз в 21 минуту, и на три минуты он покидает этот мир, чтобы отправиться на поиски своей семьи. Через три минуты героя приводит в чувство АНД — автоматический наружный дефибриллятор.

В видео персонаж Рефна знакомит главного героя Сэма (в исполнении Нормана Ридуса) со своей уникальной коллекцией короткометражных произведений, которые можно изучить за 21 минуту.

Релиз Death Stranding намечен на 8 ноября для PS4.