Sony показала геймплей и объявила дату выхода Death Stranding — 8 ноября Евгения Блинова 29.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Sony показала трейлер новой игры Хидео Кодзимы Death Stranding, который наконец раскрыл дату выхода. Релиз эксклюзивно для PS4 состоится 8 ноября. Оригинал Перевод В ролике длинной почти девять минут под композицию группы Apocalyptica показали исследование мира, сражения и интерфейс игры. Большое внимание уделили персонажам Мадса Миккельсона, Леа Сейду, Троя Бейкера, а также Николаса Виндинга Рефна и Маргарет Куэлли. А также показали новый героев в исполнении Николаса Виндинга Рефна и Маргарет Куэлли. По сюжету, Сэм Бриджес живёт в мрачном мире будущего, изменённом до неузнаваемости какой-то катастрофой, которая совместила параллельные реальности. Смерть тут не обязательно означает конец, но и умереть куда проще: с небес периодически идёт дождь, ускоряющий время, вокруг бродят невидимые монстры, а гигантские чудовища могут взрываться, оставляя в земле циклопические кратеры. Сэм подрабатывает курьером, доставляя вещи с тел погибших их переродившимся хозяевам. А ещё он смертельно болен. Ранее американские игроки обнаружили раньше времени в PS Store страницу с бонусами за предзаказ. Пользователи, оформившие предзаказ, получат динамическую тему для консоли, аватар PSN с Люденсом и внутриигровые косметические предметы (золотые очки, броню, кепку и экзоскелет). Читайте также Второй день E3: Sony 15.06.2016 Много невероятных эксклюзивов и интригующий проект Хидео Кодзимы. E3 2018: анонсы Sony 12.06.2018 Геймплей Spider-Man, ремейк Resident Evil 2, вторая часть The Last of Us и новый проект Хидео Кодзимы. Игры 2019 года: DOOM, Метро, Mortal Kombat… А Cyberpunk 2077 где? 20.12.2018 Что объединяет Warcraft 3: Reforged, Mortal Kombat 11 и Death Stranding? Всё это игры, выхода которых мы ждём в 2019 году. Но полный список, разумеется, гораздо длиннее! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: