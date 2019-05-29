Sony показала трейлер новой игры Хидео Кодзимы Death Stranding, который наконец раскрыл дату выхода. Релиз эксклюзивно для PS4 состоится 8 ноября.

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В ролике длинной почти девять минут под композицию группы Apocalyptica показали исследование мира, сражения и интерфейс игры. Большое внимание уделили персонажам Мадса Миккельсона, Леа Сейду, Троя Бейкера, а также Николаса Виндинга Рефна и Маргарет Куэлли.

А также показали новый героев в исполнении Николаса Виндинга Рефна и Маргарет Куэлли.

По сюжету, Сэм Бриджес живёт в мрачном мире будущего, изменённом до неузнаваемости какой-то катастрофой, которая совместила параллельные реальности. Смерть тут не обязательно означает конец, но и умереть куда проще: с небес периодически идёт дождь, ускоряющий время, вокруг бродят невидимые монстры, а гигантские чудовища могут взрываться, оставляя в земле циклопические кратеры. Сэм подрабатывает курьером, доставляя вещи с тел погибших их переродившимся хозяевам. А ещё он смертельно болен.

Ранее американские игроки обнаружили раньше времени в PS Store страницу с бонусами за предзаказ. Пользователи, оформившие предзаказ, получат динамическую тему для консоли, аватар PSN с Люденсом и внутриигровые косметические предметы (золотые очки, броню, кепку и экзоскелет).